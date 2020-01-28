محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الإنسانية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة والذي أقيم خلال شهر ديسمبر الماضي في محافظة السويس في جمهورية مصر العربية.

وأعرب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـــ عن سعادته بتواصل نجاح فعاليات ماراثون زايد الخيري في نسخه جميعها من خلال حجم المشاركات ومستوى التنظيم، إضافة إلى رسالته التي تستهدف دعم جهود المؤسسات الخيرية والإنسانية.. وثمّن الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة والمشاركون والداعمون لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الخيرية السنوية.

وقال سموه: إن المهرجان يأتي في إطار مبادرات دولة الإمارات النوعية التي ترمي إلى دعم الجهود الإنسانية والخيرية وتمكين المؤسسات المعنية في المجتمعات من أداء رسالتها ومهامها في مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.

وأضاف سموه: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بالمبادرات الإنسانية الداعمة لتمكين وتنمية مجتمعات دول العالم انطلاقاً من نهجها وعطائها في ساحات العمل الإنساني ودورها الريادي في دعم مسيرة الخير والسلام والنماء للشعوب كافة».

وقال سموه: «نفخر ونعتز بالنموذج الذي يجسّده ماراثون زايد الخيري الذي بات السفير الإنساني للمبادرة الرياضية الإماراتية الخيرية وما يرسخه من قيم ومعانٍ أصيلة بداية من ارتباطه باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مروراً بأهدافه التي تعزز روح التعاون والشراكة والوقوف مع الآخرين من أجل اجتياز معاناتهم وتخطي الصعاب التي يمرون بها».

وأشاد سموه بالدور الذي تؤديه الرياضة في تعزيز التقارب والتواصل والتلاقي بين شعوب العالم واستثمارها للمنفعة الخيرية ولصالح تنمية المجتمعات وإعلاء الشأن الإنساني ورسالة عطاءات الإمارات التي تمتد لجميع الشعوب والدول.

شكر

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورعايته فعاليات المهرجان، وثمّن الاهتمام الذي يوليه سموه لإنجاحه.. وأكد الوفد أهمية المهرجان في نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع إلى جانب دوره الحيوي في دعم المؤسسات الخيرية في المجتمع.

يُذكر أن النسخة السادسة لماراثون زايد الخيري ــ التي أقيمت في محافظة السويس خلال شهر ديسمبر الماضي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ـــ خصص ريعها لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

2001

جاء إطلاق «ماراثون زايد الخيري» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال عام 2001، وبدأ مسيرته في نيويورك عام 2005 وخلال عام 2014 انتقل إلى مصر، حيث شهدت النسخة الأخيرة مشاركة أكثر من 20 ألف شخص من مختلف فئات المجتمع المصري.

02

قسم ماراثون السويس إلى سباق لأصحاب الهمم لمسافة كيلومترين وآخر للمحترفين والهواة لمسافة ثمانية كيلومترات.