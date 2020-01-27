رحيل براينت يسيطر على أجواء "دولية دبي للسلة"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

سيطرت أجواء الحزن على رحيل الأمريكي كوبي براينت أسطورة كرة السلة في العالم، على أجواء بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، وحرصت اللجنة المنظمة على مشاركة أسرة كرة السلة في العالم في التعبير عن المواساة والحزن لرحيل براينت، حيث وقفت الفرق المشاركة دقيقة صمت قبل كل مباراة في اليوم الخامس للبطولة "4 مباريات".

وعبرت الوفود والفرق المشاركة في البطولة عن حزنها الشديد لرحيل كوبي برانت الذي تحطمت طائرته مساء "الاحد" برفقة ابنته أثناء توجههما لمتابعة مباراة في كرة السلة.