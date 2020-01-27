أبطالنا يتألقون في «دولية الدراجات المائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف أبطالنا نجوم رياضة الدراجات المائية، الأضواء في سباق دبي الدولي، الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2020، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، في شاطئ (لا مير) إحدى الوجهات السياحية الرائعة في الإمارة، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، وشهد الحدث تنافساً كبيراً ساخناً بين الأبطال المشاركين على ألقاب 12 فئة مختلفة، وسطع نجم المتسابق الصاعد أحمد عيسى الحمادي، الذي حصد فرحتين بفوزه بلقب جالس جي بي 4 بالعلامة الكاملة 50 نقطة، وتصدره فئة واقف جي بي 3.3، أيضاً بالعلامة الكاملة، ووضع بطلنا الشاب سلمان يونس العوضي بصمة في السباق بعد تألقه مرتين الأولى بإحرازه لقب فئة جالس جي بي 2، والمرة الثانية بحصوله على كأس المركز الثالث في فئة الأقوياء واقف جي بي 1 برصيد 42 نقطة،

كما كان لبطلنا سلطان عيسى الحمادي حضور متميز وقوي، وتوّج مرتان حاصداً المركز الأول في فئة واقف جي بي 2 برصيد 47 نقطة، وقبلها حصوله على مركز الوصيف في فئة جالس جي بي 2، وتألق بطلنا سالم محسن اليافعي في منافسات جالس جي بي 4 وهي الفئة التي تشهد مشاركة أبطال الإمارات فقط، وحصل على 44 نقطة، وذهب لقب فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل) إلى بطلنا عبد الجليل العوضي الذي حصل على 20 نقطة، وفاز بفئة واقف مخضرمين جي بي 2 بطلنا محمد ميزر المري برصيد 47 نقطة، وشهدت فئات الناشئين واقف 3.2 و3.1 تألق أبنائنا من الجيل الصاعد، حيث فاز راشد سالم طاهر بالمركز الأول في الأولى برصيد 45 نقطة، وفي الثانية تألق سعود العوضي محققاً المركز الأول بالعلامة الكاملة 50 نقطة، ولدى محترفي جالس جي بي 1 نجح المصنف العالمي رقم 10 بطلنا راشد سهيل الطاير من فريق أبوظبي من انتزاع المركز الثاني محرزاً 42 نقطة.

وتمت مراسم تتويج أبطال فئات الجولة بحضور كل من حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وعيسى ناصر عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وخالد محسن مشرف السباق.