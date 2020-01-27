556 طيراً في بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

حققت النسخة الرابعة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور (التلواح) التي أقيمت أمس، بمنطقة الياسمين في عجمان برعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نجاحاً كبيراً ورقماً قياسياً في أعداد المشاركين في البطولة الذين وصل عددهم إلى 556 طيراً مقارنة بالنسخة الماضية التي شارك فيها 250 طيراً.

وجاءت الزيادة الكبيرة، بعد قرار اللجنة المنظمة بفتح الباب أمام الصقارين الذين لم يحققوا المراكز الأولى في البطولات الرئيسية، كما حددت اللجنة المنظمة الطيور المشاركة من عمر سنة فقط، حيث حددت فئة «الفرخ»، فيما لا تشارك الطيور «الجرناس» في البطولة، وأما على مستوى النتائج، فقد حقق حميد محمد الطاير، المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ، بواسطة الطير «إس 300»، وكسب بطي جمعة القبيسي، شوط جير تبع فرخ، بواسطة الطير «تي 22»، وتفوق سلطان الفلاسي في شوط بيور جير فرخ، محققاً المركز الأول بالطير «إس 85»، وكسب فريق الفرسان شوط قرموشة فرخ، بالطير «292»، وفي شوط تبع وحش الفرخ للناشئين، حقق المركز الأول سيف محمد القمزي بالطير «الشرس».

حضور وتتويج

وحضر مراسم تتويج الفائزين وحفل الختام الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي والشيخ عبد الله بن راشد بن حميد النعيمي والشيخ محمد بن راشد بن حميد النعيمي وسعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأحمد راشد مجلاد الشامسي مدير البطولة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للحدث، وأعربت سعاد إبراهيم درويش، عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة في هذه النسخة، وهو ما يؤكد السير في اتجاه الحفاظ على الرياضات التراثية، وقالت: مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث جاهز دائماً لدعم أي بطولة أو نشاط يخص الرياضات التراثية في كل أنحاء الدولة، وتقديم الخبرات المتراكمة في إدارة الحدث لهذه الجهات، من أجل تحقيق هدف واحد أن نصون تراثنا ونحافظ عليه.