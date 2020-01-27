بطولة نائب رئيس الدولة للكاراتيه تشهد رقماً قياسياً للمشاركين

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

اختتمت بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكاراتيه فردي لجميع الفئات والتي أقيمت بالشارقة، وشهدت رقماً قياسياً للمشاركين وصل إلى 443 لاعباً ولاعبة يمثلون 23 نادياً ومركزاً، وأسفرت المنافسات عن تصدر شباب الأهلي للبطولة، برصيد 41 ميدالية ملونة، وجاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً بـ 62 ميدالية، ونادي اتحاد كلباء ثالثاً بـ 21 ميدالية ملونة، وحضر الختام والتتويج، المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني.