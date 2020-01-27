بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق الجمعة

المصدر: العين - البيان الرياضي

في خطوة رائدة ومواكبة للنمو والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو يوم الجمعة المقبل، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، ويأتي الإعلان عن هذه البطولة المتميزة في إطار إطلاق الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتستقطب البطولة أبرز نجوم اللعبة المحليين والدوليين من مختلف الجنسيات للمشاركة فيها ضمن فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف ألوان الأحزمة باستثناء الحزام الأبيض، وتتيح البطولة للاعبين المشاركين في منافساتها فرصة تحسين تصنيفهم من خلال رفع رصيدهم من النقاط، قبيل ختام موسم الجوجيتسو في أبريل المقبل.

قيمة كبيرة

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد: تحتل بطولة الإمارات الدولية لمحترفي الجوجيتسو قيمة كبيرة في قلوبنا، لا سيما أن فكرة إطلاقها جاءت مواكبة لإطلاق الهوية الإعلامية المرئية لدولتنا الحبيبة للخمسين عاماً القادمة، وأكد أن القيادة الحكيمة للدولة أطلقت الهوية الإعلامية المرئية لتعكس تصاعد طموح شعب الإمارات وريادته العالمية، ونهضة دولته في مقدمة دول العالم وإرث الآباء المؤسسين الذي يعد نبراساً للأجيال الحالية والمقبلة، كما أن رؤيتنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو تستند بشكل تام إلى التنمية المستمرة لهذه الرياضة وتطورها المستدام.