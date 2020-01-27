دبي تستضيف 5 بطولات دراجات عالمية 2020

المصدر: دبي - محمود شلبي، البيان الرياضي

تستضيف دبي، خمس بطولات عالمية كبرى للدراجات الهوائية في 2020، بالتنسيق بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الدراجات، وهو ما تم الإعلان عنه خلال استقبال معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، لديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للعبة، وتم خلال اللقاء، استعراض سبل التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي، وعبّر معالي مطر الطاير عن سعادته بالتطور الكبير والنمو الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية والبطولات التي يتم تنظيمها في دبي من حيث عددها وتنوعها وأعداد المشاركين فيها، وقال: سعادتنا كبيرة بأن نستضيف 5 من البطولات الرسمية في أجندة الاتحاد الدولي، وهو عدد كبير يدل على حجم الاهتمام وزيادة عدد ممارسيها، وهذه البطولات هي طواف دبي الدولي منذ بدايته في 2014، ثم اندماجه بطواف الإمارات العالمي، وكأس العالم للدراجات الجبلية في المدن التي تستضيفها دبي في مارس المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط، وطواف دبي النسائي الدولي للدراجات الذي تنطلق نسخته الأولى من 17 - 20 فبراير المقبل، وبطولة هيرو للدراجات الجبلية التي تستضيفها حتا يومي 7 و 8 فبراير المقبل، وهي الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات هيرو العالمية المشهورة، وأخيراً سباق سبينس 92 للدراجات، الذي هو أحد سباقات جولة يو سي آي جراند فوندو العالمية، التي تتضمن عدداً من الجولات في مختلف مدن العالم.

اهتمام ودعم

وأكد معالي الطاير أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات بشكل خاص، لنشر ممارستها وتعزيز مكانتها في المجتمع، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشييد مضامير دراجات هوائية بمواصفات عالمية في مختلف مناطق دبي، كما يحرص سموه على حضور ومتابعة المنافسات والبطولات وتحفيز المشاركين، كما وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي بدعم تنظيم البطولات الرياضية والفعاليات العالمية للدراجات الهوائية وتوسيع قاعدة ممارستها، والتي كان من أهمها طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، كما وجه بتنظيم منافسات للدراجات الهوائية للرجال والسيدات الهواة والمحترفين منذ النسخة الأولى لدورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها المجلس تحت رعاية سموه.

تكريم

ومن جانبه، أقام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، حفل غداء على شرف ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي، بحضور أحمد الحوري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعبد الناصر عمران الأمين العام ونايف جكة الأمين العام المساعد وعلي سعيد الوالي مستشار الاتحاد وحارب العلي مدير العلاقات الدولية وعدد من الشخصيات الرياضية، وقام أسامة الشعفار بإهداء درع اتحاد الإمارات للضيف لابورتين تكريماً وتقديراً لجهوده الملموسة للنهوض برياضة الدراجات في العالم، وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الجهود المبذولة من اتحاد الإمارات، والتي أثمرت تحقيق المنتخبات نتائج رائعة في البطولات العربية والقارية والطوافات الدولية، كما أصبحت دراجات الإمارات في مكانة متميزة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات، وانتشار اللعبة بفضل البطولات والطوافات الدولية التي تقام على مدار الموسم، والاهتمام الكبير من المسؤولين لدعم ورعاية اللعبة، مشيداً بالتطور الذي تشهده رياضة الدراجات الهوائية في الدولة عموماً وفي دبي خصوصاً.