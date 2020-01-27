محمد خميس يحصد ذهبية تجمع «رفعات القوة» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استطاع البطل البارالمبي محمد خميس خلف لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم، في فئة وزن 97 كيلوغراماً، انتزاع الميدالية الذهبية، مع ختام التجمع الثاني لرفعات القوة، والذي نظمته اللجنة البارالمبية الإماراتية، وأقيم بنادي دبي لأصحاب الهمم، وشهدت البطولة منافسة قوية ومستوى رائعاً من الرباعين المشاركين من مختلف الأندية المشاركة، لتكون روح المنافسة واضحة على أدائهم في حصد المراكز الأولى، وحصل وصيفاً اللاعب عادل حسن فئة وزن 88 كيلوغراماً، من نادي دبي أيضاً، وحل ثالثاً ماهر الخولي لاعب نادي عجمان، وفي المجموعة الثانية فئة وزن 80 كيلوغراماً نال المركز الأول لاعب نادي دبي نبيل عبدالكريم، تلاه وصيفاً لاعب نادي عجمان فاضل بن ناصر بن سالم، وحل ثالثاً لاعب نادي أبوظبي زايد الأنصاري، وفي فئة وزن 107 كيلوغرامات، انتزع نادي أبوظبي لأصحاب الهمم المراكز الثلاثة الأولى، عبر أحمد خميس البلوشي الذي حل أولاً، واحتل عبدالله العريمي المركز الثاني، وحل ثالثا خالد عبدالله الحمادي، وفي فئة وزن من 55 - 79 للإناث، حلت في المركز الأول والثاني لاعبات نادي خورفكان لأصحاب الهمم عبر هيفاء النقبي تلتها زميلتها موزة الزيودي.

تهنئة

أشاد عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية، بالمستوى الذي قدمه الرباعون في البطولة التي أمتعت الحضور حيث سيطر حماس اللاعبين على أجواء البطولة وهنأ الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، منوهاً بأن النتائج التي تحققت في هذا التجمع لم تأتِ من فراغ وخصوصاً في رفعات القوة حيث تعد من الرياضات التي تحتاج فترات طويلة من الإعداد والمجهود الجبار، مؤكداً أنه لا بد من أن يتحلى لاعبوها بالصبر وهذا ما اعتدناه من لاعبينا أصحاب الإرادة القوية.