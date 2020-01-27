جلسة نقاشية عن مستقبل رياضة المرأة في الإعلام العربي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حرصاً منها على مضاعفة العمل للارتقاء بواقع رياضة المرأة العربية، تعقد اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، في الرابع من فبراير المقبل بالشارقة، جلسة نقاشية بعنوان «مستقبل رياضة المرأة في الإعلام العربي»، بهدف طرح حزمة من القضايا الخاصة بحضور المرأة الرياضية في المشهد الإعلامي المحلي والعربي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من الحدث والتي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل، وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي مصطفى الآغا، نخبة من المتخصصين والعاملين في المجال الرياضي، وبمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات في القطاع من مختلف أنحاء الوطن العربي.

أهداف ومحددات

وتسلّط الجلسة الضوء على مستقبل رياضة المرأة في الإعلام العربي، وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها، فيما تناقش حجم حضورها والفرص المعنية بتعزيز تمثيلها في المشهدين الإعلامي والصحفي، وتهدف الجلسة إلى الخروج بتصورات وخطوات عملية للارتقاء بمستوى وجودة تغطيات رياضة المرأة في وسائل الإعلام العربية وأهمية نقلها للعالم، كما تسعى لتقديم مقترحات للمؤسسات الإعلامية وصنّاع القرار تخدم تعزيز أدوارهم كمحفّز لتطور الرياضة النسائية وليس مجرد ناقل لأحداثها.