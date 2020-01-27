الأسترالي هيربرت بطل «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف اللاعب الأسترالي لوكاس هيربرت بلقب النسخة 31 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، والتي أسدل الستار عليها أمس على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بجوائز مالية تبلغ 3,25 ملايين دولار أمريكي وحقق هيربرت اللقب بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي كريستيان بيزودينهوت الوصيف والذي أخذ جائزة مالية قدرها 361 ألفاً ومئة وعشرة دولارات أمريكية، بعدما تعادل اللاعبان في ختام الجولات الأربع برصيد 9 ضربات تحت المعدل، ليلجأ للحفر الإضافية، ليحسم الأسترالي هيربرت الفوز واللقب في الحفرة الثانية بفارق ضربة واحدة، ويحصد جائزة مالية تبلغ 541,660 ألف دولار، إلى جانب الدلة العربية الشهيرة، وساعة أوميغا. وتشارك على المركز الثالث 3 لاعبين بمعدل 7 ضربات تحت المعدل لكل من الإنجليزي توم لويس والإسباني ادريان ارناوس والجنوب إفريقي دين بورستار.

تتويج

وقام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بتتويج البطل بكأس الدلة العربية الشهيرة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد للمجلس، وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ووليد العطار المدير التنفيذي للتسويق في نفس الشركة، ومصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لشركة الوصل للضيافة والترفيه، والعديد من المسؤولين إلى جانب ممثلي الشركات والهيئات الراعية والجهات المنظمة.

نجاحات

أشاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار واحد وثلاثين عاماً، مثمناً نجاحاتها بجميع مناشطها التنظيمية والفنية وحتى الجماهيرية، والتي أكدت وصولها للنسخة 31، هذا إضافة لسعي بل حرص أبرز نجوم اللعبة حول العالم على التواجد في هذا المحفل السنوي، ما يعكس ارتفاع المستوى الفني، والذي عكسه الترقب الكبير خلال أيام البطولة لمعرفة بطل النسخة 31 للبطولة، حيث إنها تكون شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية. وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، تعد واجهة بارزة في رُزنامة الأحداث والفعاليات السنوية الحافلة بالبطولات العالمية في دبي، والتي يسعى مجلس دبي الرياضي لدعمها، وما يميز هذه البطولة تحديداً قدرتها في كل عام على المزج بين عراقتها الممتدة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مع قدرتها على مواكبة التطور وتقديم كل ما هو جديد على صعيد المنافسات الرياضية والخدمات المقدمة للجماهير.