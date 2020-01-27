منتخب السلة يبحث عن الفوز في «دولية دبي»

المصدر: دبي- ياسر قاسم

يبحث منتخبنا الوطني عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة دبي الدولية لكرة السلة حين يلتقي في الخامسة مساء اليوم فريق بيروت اللبناني، لحساب المجموعة الثانية ضمن الجولة الخامسة، ويتطلع المنتخب إلى كسر عقدة الدقائق الأخيرة التي أودت بخسارته أمام مايتي سبورت الفلبيني «82-88»، ثم أمام الرادسي التونسي أول من أمس «71-81»، فيما يطلبها الفريق اللبناني بشعار الانتصار الثاني عقب تعثره في المباراة الأولى أمام الرادسي «85-86»، وفوزه على الاتحاد السوري «88-74»، وتقام 3 مباريات أخرى، ففي الثالثة بعد الظهر يقام لقاء المجموعة الأولى الذي يحمل أيضاً شعار الانتصار الأول، حين يلتقي الاتحاد الإسكندري المصري مع الوثبة السوري، بعد أن خسر الفريقان مبارياتهما في الجولات الأولى، عقب تعثر الاتحاد الإسكندري أمام سلا المغربي «87-86» وأمام الرياضي اللبناني «84-91»، وهو الأمر ذاته للوثبة الذي خسر «87-91» أمام هوبس اللبناني الذي سيكون طرفاً في اليوم في لقاء السابعة الذي يجمعه مع مواطنه الرياضي في مباراة تعد بمثابة المهمة السهلة نسبياً للرياضي لخطف انتصاره الثالث على التوالي، والحفاظ على صدارته لفرق المجموعة، ويسدل الستار عن مباريات اليوم في التاسعة مساءً، بلقاء قمة المجموعة الثانية، الذي يجمع الرادسي التونسي مع مايتي سبورت الفلبيني، ويبحث الفريقان عن الانتصار الثالث والنقطة السادسة.

من جانبه، عبر فادي الخطيب نجم كرة السلة اللبنانية عن فخره بتجربته مع منتخب الإمارات، موضحاً أنها تجربة رائعة مرتاح لها كثيراً، وإنه سعيد بأن يعطي خبراته التراكمية في كرة السلة إلى لاعبي منتخب الإمارات الشباب، مؤكداً أن منتخب الإمارات ينقصه فقط اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء المباراة وإجادة اللعب تحت ضغط المباريات، لأن هذا عامل مهم جداً بالنسبة للاعبي كرة السلة.