محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية

المصدر: وام

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية - بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تحت رعاية سموه، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وذلك في فندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة 359 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم.

شهد مراسم التتويج .. الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على إقامة البطولات المحلية والدولية في كافة الألعاب الرياضية وتوفير عوامل الدعم المطلوبة لها، بما يعكس إيلاء الاهتمام والرعاية بالقطاع الرياضي والرياضيين في دولة الإمارات.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به البطولة، والمتنافسون فيها، كما كرم سموه منظمي البطولة في الاتحاد الدولي، فيما تسلم سموه درع بطولة الفجيرة للقدرة الشطرنجية - بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بنسختها الثالثة.

بدوره رفع الدكتور عبدالله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على رعايته الدائمة للبطولة مما مهد لاستمراريتها ونجاحها، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل التي ساهمت في نجاح البطولة.

وأسفرت نتائج الفئة الثانية عن فوز الروسي بونين سيرافيم بالمركز الأول لبطولة العالم تلاه المصري سمير رامز في المركز الثاني، ثم الإماراتي عبد الرحمن الطاهر في المركز الثالث.

وفي الفئة الثالثة فازت الإماراتية روضة عيسى السركال بالمركز الأول على العالم تلاها من الهند كل من رافائيل سحرون، وهارشاف ارديني بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

كما حضر حفل التتويج .. سعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة .