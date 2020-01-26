بيع سمكة بـ 200 ألف درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حققت الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد «الكنعد والسكل»، بدعم ورعاية فريق الطيار، نجاحاً ساحقاً من خلال الأرقام القياسية التي سجلها المزاد الخيري الذي أقيم في نهاية المسابقة.

وسجل المزاد الذي أقيم على حصيلة الأسماك المشاركة في البطولة بيع أغلى سمكة كنعد بمبلغ وقدره 200 ألف درهم، وسجل المزاد في المجموع 592 ألف درهم ذهبت لدعم الأعمال الخيرية للهلال الأحمر.

وحقق المركز الأول ضمن المنافسة في فئة «الكنعد»، حمدان عبدالله العبيدلي بوزن وقدره 30.85 كلغ، وحل ثانياً راشد القبيسي بوزن 29.33 كلغ، وثالثاً طارق المنصوري بـ29.11 كلغ، في حين حل في المركز الأول في فئة «السكل»، محمد عبدالله المرزوقي بوزن 29.40 كلغ، وجاء ثانياً أحمد هلال الظاهري بوزن 25.17 كلغ، وثالثاً بدر صديق الخاجة بوزن 24.36 كلغ.

وكرّم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام النادي وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار.

وشهد ختام المنافسة إقامة مزاد خيري على الأسماك المشاركة في المسابقة، حيث سجل المزاد أرقاماً قياسية وعالية تجاوزت المزاد الماضي، وذلك ببيع خمس عشرة سمكة «كنعد وسكل» على مراحل ليكون المبلغ الأعلى من نصيب سمكة «الكنعد» لصاحب المركز الأول، والتي بيعت بمائتي ألف درهم، إلى سيف حمد جاسم الدرويش من خلال فعاليات المزاد، وتحطم الرقم السابق والذي تم تسجيله في المزاد الماضي وهو 125 ألف درهم إماراتي، بينما بلغ مجموع المزاد خمسمائة واثنان وتسعون ألف درهم، توجهت جميعها نحو دعم أنشطة الهلال الأحمر الخيرية ومبادرات كسوة يتيم وشتائهم أدفأ.