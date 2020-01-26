تونس تحتضن «يد» الأندية العربية

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

وقع الاتحاد التونسي لكرة اليد أول من أمس عقد تنظيم بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية للأندية أبطال الكؤوس للرجال الخامسة عشرة للرجال والخامسة للسيدات، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 14 مارس 2020.

وأكد رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد محمد المنيع الثقة في قدرة تونس على تنظيم مثل هذه التظاهرات بتميز وهو ما تشهده البطولات التي أقيمت في المدن التونسية الحمامات الصفاقس وسوسة والمهدية.

كما يشهد التنظيم الناجح حاليا للبطولة الأفريقية متوجهاً بالتهنئة إلى المنتخبات العربية التي تأهلت إلى بطولة العالم (مصر2021) . وأعرب رئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد مراد المستيري عن الامتنان بثقة الاتحاد العربي لكرة اليد .