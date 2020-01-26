افتتاح مونديال «مسائل الشطرنج»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

افتتح الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي منافسات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وذلك بانطلاق منافسات الفئتين الثانية والثالثة للبطولة التي تقام في فندق نوفوتيل في الفجيرة بمشاركة 359 لاعباً ولاعبة من 26 دولة في العالم.

وحضر الافتتاح محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة شطرنج الفجيرة وعبد العزيز العبدولي الأمين العام وجاسم هيكل البلوشي، رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للشطرنج والصربي ماريان المدير الفني للاتحاد الدولي وباتريشيا مديرة الإعلام والعلاقات العامة وعدد من الأساتذة الدوليين.