بطولة الإمارات للرماية تنطلق في العين

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

ينطلق صباح اليوم التدريب الرسمي لبطولة الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، والتي تعد باكورة نشاط اتحاد الرماية للموسم الحالي، فيما تقام المنافسات يومي غدٍ وبعد غدٍ، بمشاركة نجوم منتخبنا الوطني للرماية وعدد من الرماة المواطنين.

وتأتي أهمية البطولة الحالية كونها تسبق البطولة العربية للأطباق «النوعية» بالمغرب والبطولة العربية لجميع الأسلحة بمصر الشهر المقبل. وسوف يرمي المشاركون الأطباق من الحفرة «التراب» ومن الأبراج «الاسكيت» بعدد 125 طبقاً على يومين، ويتأهل في نهاية الجولات الخمس أفضل ستة رماة إلى النهائيات، ورصد الاتحاد جوائز مالية للرماة. وأكد ربيع أحمد العوضي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الأطباق أن الاتحاد أعد خطة طموحة لأعداد الرماة بمعايير محددة تصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية وبما يحقق الأهداف التي يسعى إليها، وهي تحقيق نتائج ترضي الطموحات، ويعتلي بها رماتنا منصات التتويج في سماء البطولات الدولية المقبلة.