الحمادي وصفية يتصدران سباق تلال للدراجات

المصدر: (الحمرية - البيان الرياضي)

فاز عبدالله الحمادي دراج نادي الحمرية، ببطولة سباق الفردي العام للناشئين للدراجات الذي نظمه الاتحاد، في مدينة تلال بالشارقة لمسافة 44 كم، شارك فيه 79 دراجاً، وجاء يوسف الشحي دراج نادي التعاون ثانياً، ومايد حسين دراج نادي شباب الأهلي ثالثاً. وفي سباق فئة الإناث، حققت صفية الصايغ لاعبة نادي النصر المركز الأول، وجاءت ميقان سميث لاعبة نادي أبوظبي في المركز الثاني، ثم شيخة راشد من نادي النصر ثالثة، وعقب انتهاء السباق، قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين والفائزات.