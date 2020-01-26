نورة الجسمي تترشّح لرئاسة «الدراجات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، التقدم للترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات في الدورة الإنتخابية 2020 /‏2024، وهي المرة الأولى في تاريخ رياضة الإمارات التي تتقدم فيها إحدى العناصر النسائية للترشح لهذا المنصب القيادي.

وأكدت الجسمي رغبتها في الترشح لرئاسة الاتحاد، حرصاً منها على مواصلة الجهود وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الاتحاد الحافل، بالنجاحات التي حققتها دراجات الإمارات في الدورة الحالية، سواء على صعيد النتائج أو التفوق الإداري والتسويقي.

وأشارت إلى أنها ساهمت بإيجابية مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة أسامة الشعفار في تطوير كل المنتخبات وتنظيم العديد من السباقات المجتمعية الناجحة، التي ساهمت في زيادة قاعدة اللعبة وانتشارها بين كل قطاعات المجتمع.

وذكرت أنها صاحبة فكرة تنظيم طواف دبي النسائي الدولي، وقامت بعرضها على سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي رحبت بالفكرة، ووافقت على رعاية الطواف، وهو ما شجعها على أن تكون مديرة للنسخة الأولى، التي تحدد لها من 17 إلى 20 فبراير المقبل، كما كان لها دور إيجابي في توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحاد والعديد من المؤسسات والهيئات بهدف تطويراللعبة ودعم مسيرة الإتحاد، وإقامة أول معسكرتدريبي مشترك بين منتخبي السعودية والإمارات للإناث، وإضافة فئة الإناث في بطولة سيح السلم للدراجات.

وتمنت نورة الجسمي أن يتقبل المجتمع الرياضي أن يكون رئيس مجلس الإدارة في الاتحادات الرياضية من العنصر النسائي، لاسيما بعد أن اكتسبت فتيات الإمارات الخبرة الفنية والإدارية بفضل ما تلقاه من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، والتوجيهات السامية بمنح العنصر النسائي الفرصة للتقدم واعتلاء المراكز القيادية، باعتبارها من العناصر المهمة في المجتمع، لاسيما بعد النجاح اللافت لفتيات الإمارات في مختلف المجالات.