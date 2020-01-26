بطل غولف دبي ديزرت كلاسيك يتحدد الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تترقب بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، مساء اليوم، هوية البطل الذي سيرفع كأس «الدلة» العربية الشهير للنسخة 31، مع إقامة الجولة الرابعة والحاسمة التي تبدو فيها الحظوظ متقاربة للغاية في واحدة من أقوى المنافسات على الإطلاق، في ظل تمسك أكثر من لاعب بحظوظه للفوز بالبطولة العريقة التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف وتبلغ جوائزها المالية 3.25 ملايين دولار.

ويطارد الأمريكي بريسون ديشامبو حلم الاحتفاظ باللقب الذي حققه العام الماضي، وتكرار إنجاز الاسكتلندي ستيفن جلاشير الذي يعد الوحيد الذي حقق اللقب لعامين متتاليين في 2013 و2014، لكنه يصطدم بالعديد من الأسماء القادمة بقوة التي قدمت أداءً قوياً في الجولات الثلاث الماضية، أبرزهم الإنجليزي إيدي بيبيريل، والسويدي روبرت كارلسون، وعدد من الأسماء الأخرى الطامحة أن تتوج بهذا اللقب للمرة الأولى في مسيرتها، وسط مؤشرات باحتمالية تتويج بطل جديد في هذه النسخة في حال تعثر ديشامبو.

وداع المنافسة

وفي أبرز أحداث اليوم الثالث للمنافسات، خرج من سباق المنافسة على اللقب عدد من الأسماء البارزة، في مقدمتها الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016، الذي حقق رصيداً مساوياً للمعدل ليتوقف مجموعه عند ضربتين فوق المعدل ويتراجع إلى مواقع متأخرة على لائحة الترتيب، ولم ينجح مواطنه لي ويستوود، المتوج قبل أيام قليلة، بلقب بطولة أبوظبي، وخرج من المنافسة أيضاً، بعدما اكتفى بتحقيق ضربة فوق المعدل، ليصبح مجموعه الكلي 3 ضربات فوق المعدل.

السبت الوردي

واكتست البطولة أمس، باللون الوردي بالفعالية التي حملت عنوان «السبت الوردي» لدعم المرأة، وتحديداً زيادة الوعي حول أبحاث سرطان الثدي في دولة الإمارات، وهي الفعالية التي أقامتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وتحولت قرية البطولة إلى أشبه باحتفالية ميزها اللون الوردي، ما بين الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها اللجنة المنظمة في القرية الحديثة بالكامل وذات المساحة الأكبر والخدمات الأحدث من نوعها.