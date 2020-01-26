اليماحي يتوّج بأولى جولات بطولة الإمارات لـ «الفورمولا4»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، اختتمت أول أمس، الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفورمولا4 على كاسر الأمواج في العاصمة.

وتوج بلقب الجولة الافتتاحية، المتسابق محمد اليماحي، وحل ثانياً سلطان الفلاحي، وثالثاً سلطان المزروعي. وشارك في هذه النسخة سبعة زوارق، ويعد هذا العدد مبدئياً ومرشحاً للتضاعف بقوة في الجولة الثانية من البطولة، وقام بتكريم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي، وحسن الزعابي عضو اللجنة التنظيمية وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

وهنأ سالم الرميثي الفائزين، وجميع المتسابقين الذين قدموا لوحة النجاح وشاركوا بقوة في أول سباق، مشدداً على أن هذا الجيل سيكون له حضور وتأثير كبير على استمرار التفوق والسيادة البحرية لأبطال الإمارات لاحقاً على الساحة العالمية، وأكد أن البطولة تغطي مرحلة مهمة جداً من مراحل التعليم والتطور لدى المتسابقين الإماراتيين.

وقال الرميثي: سيكون لنا دراسة أكبر للبطولة والمستويات التي قدمها المتسابقون، ومحاولة الوصول إلى المواهب الأفضل، وأن يكون هناك برنامج خاصة من أجل متابعة وصقل هذه المواهب.

وشدد الرميثي على أن البطولة حالياً لا تزال في طور الإعداد والتجهيز، وسيكون هناك ارتفاع لعدد الزوارق في النسخ المقبلة وقال: منذ الآن تلقينا طلبات عدة بالرغبة في المشاركة في الجولة المقبلة من البطولة، وقد وضعنا تسهيلات عدة للمتسابقين من أجل قيادة هذه الزوارق والدخول في مثل هذه المسابقات.