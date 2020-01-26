«دواثلون» تنضم لقائمة «عالمية أبوظبي» للترايثلون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي المشرف على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام برعاية ضمان عن انضمام فئة «دواثلون» لقائمة سباقات النسخة السادسة من البطولة التي تقام خلال الفترة 6 - 7 مارس المقبل في جزيرة ياس، وذلك بهدف تشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في منافسات الحدث.

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وتضم فئة «دواثلون» مرحلتي الجري وركوب الدراجات فقط من دون مرحلة السباحة، لتحفيز أكبر عدد ممكن من المجتمع للتعرف على هذه السباقات والمشاركة فيها، فضلاً عن اتباع نمط حياة صحي ونشط.

وجاء الإعلان عن الفئة الجديدة خلال الأنشطة التفاعلية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في ياس مول أمس من خلال منصة تعريفية عن سباقات الترايثلون باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ولتشجيع مجتمع أبوظبي على المشاركة في البطولة في شهر مارس المقبل.

مشاركات

وشهدت المنصة مشاركة مئات الزوار من جميع المراحل العمرية، حيث شاركت الفئات المجتمعية بتحدي أنفسهم على الأجهزة المخصصة لسباقات الترايثلون، وشهدت اختبار قدراتهم على الجري وركوب الدراجة والسباحة بشكل افتراضي، لتصبح الخطوة الأولى لهم للتعرف على مراحل السباقات والانضمام إلى المنافسات التي ستشهد مشاركة أكثر من 3000 رياضي من الهواة وغيرهم من المحترفين.