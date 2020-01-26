العين يعتلي قمة كأس اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

عاد فريق العين لكرة اليد من منطقة بني ياس متصدراً كأس الإمارات لرجال اليد بختام الجولة الرابعة قبل الأخيرة للبطولة، محققاً العلامة الكاملة 9 نقاط بفوزه الثالث على التوالي والذي جاء على حساب فريق مليحة 24/‏23، ليحل مكان النصر الذي تراجع للوصافة بفارق الأهداف وبنفس الرصيد، والذي غاب عن الجولة، واستمر فريق مليحة الضيف الجديد على ساحة اللعبة بمركزه الثالث برصيد 5 نقاط، وانتقل منتخب الشباب للمركز الرابع بعد تحقيق فوزه الأول على فريق بني ياس ليرفع المنتخب رصيده إلى 5 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق مليحة، وبني ياس خامساً وأخيراً برصيد 4 نقاط.