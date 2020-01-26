%325 نمو مشاركي ماراثون دبي في 9 سنوات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجلت «دبي القابضة» أعلى نسبة مشاركة للعدائين الإماراتيين في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي منذ إطلاق فئة جوائز العدائين الإماراتيين في عام 2011.

وكانت نسبة العدائين الإماراتيين المشاركين في الماراثون قد ارتفعت على مدار السنوات التسع الماضية بنسبة 325 % وصولاً إلى تسجيل أعلى نسبة مشاركة لهم في ماراثون عام 2020، فضلاً عن تسجيل الأوقات القياسية الأفضل لهم ضمن فعالية اللياقة البدنية الأبرز في المدينة.

وكانت الحملة الوطنية التي أطلقتها دبي القابضة هذا العام تحت شعار#مدينتي_سباقي قد دعت جميع المواطنين من الرجال والنساء إلى المشاركة في الماراثون، وأثمرت زيادة مشاركتهم بنسبة 30 % ضمن فئات الماراثون المختلفة بالمقارنة بعام 2019. وتم تسجيل الزيادة الأكبر للعدائين الإماراتيين في سباق فئة 10 كيلومترات بنسبة بلغت 61% بالمقارنة بالعام الماضي، وشهد هذا العام أيضاً عودة متسابق إماراتي من أصحاب الهمم شارك في فئة الكراسي المتحركة للماراثون للعام الثالث على التوالي.

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لدى دبي القابضة: «نفخر اليوم بأن نرى مدى استجابة المجتمع الإماراتي لحملتنا، وانضمامهم إلى الرياضيين الإماراتيين لتمثيل الدولة في هذا الحدث المتميز. وتظهر نتائج هذا العام، ولا سيما الزيادة الكبيرة بنسبة 61 % في مشاركة المواطنين الإماراتيين في سباق 10 كيلومترات والأرقام القياسية التي سجلوها أمس عن فئتي 42 كم و10 كم».