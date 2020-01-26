شرطة دبي البطل الأبرز لـ«دولية السلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شَكَل اليوم الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة أول من أمس، حالة خاصة في البطولة من ناحية الحضور الجماهيري، ليس فقط في امتلاء الصالة عن آخرها بالجاليات اللبنانية والسورية والفلبينية، وكانت شرطة دبي بطل هذا اليوم بلا منازع بفضل التنظيم الجيد داخل وخارج الصالة، مما سهل عملية دخول الجمهور وتأمين خروج ودخول أنصار الفرق، لا سيما آخر مباراتين خلال اليوم الثاني التي وصل فيهما الحضور الجماهيري داخل الصالة لما يقارب الـ 5 الآف شخص، ورغم الحضور الكثيف، نجحت شرطة دبي في أن تكون «بطل» اليوم بشهادة اللجنة العليا المنظمة والجماهير.

وخلال هذا اليوم الاستثنائي للبطولة، حرص العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، على حضور مباريات البطولة ومتابعة سير عملية التنظيم التي تقوم بها شرطة دبي في البطولة بقيادة المقدم محمد علي أهلي رئيس اللجنة الأمنية للبطولة، والوكيل سليم راشد سليم مسؤول فريق التأمين من إدارة الطوارئ.

وأكد العميد راشد الفلاسي في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن المتابعة الميدانية لمثل هذا العمل، هو ديدن شرطة دبي، وأوضح أن النجاح في مثل هذه الفعاليات يعود لخطط التنسيق بين فرق عمل عديدة مع مختلف الدوائر.

وعلى صعيد النتائج ، نجح مايتي الفلبيني الفوز على الاتحاد السوري 77-72، مؤكدا جدارته لصدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. وحقق هوبس اللبناني فوزا ثمينا على الوثبة السوري 91-87.

4 مباريات اليوم

وخسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للمرة الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة أمام النجم الرادسي التونسي مساء أمس بنتيجة 84-91، وكان اليوم الثالث للبطولة قد افتتح بفوز سلا المغربي على الجامعة الأمريكية دبي بنتيجة 91-84 معززاً صدارته للمجموعة الأولى. وتتواصل البطولة اليوم بأربع مباريات أهمها القمة التي تجمع بين الرياضي وسلا ويلعب هوبس والاتحاد السكندري ، فيما يلتقي الوثبة مع أمريكية دبي والاتحاد السوري مع الرادسي التونسي.