منتخب السلة يخسر للمرة الثانية

المصدر: دبي-ياسر قاسم - تصوير- سالم خميس

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للمرة الثانية في بطولة دبي الدولية الدولية في نسختها 31، في المباراة التي جمعته بالنجم الرادسي التونسي مساء السبت بنتيجة 84-91 بعد مباراة لم تخلو من الاثارة وظل التعادل سيد الموقف حتى قبل 6 دقائق من النهاية.

ونجح الفريق التونسي في حسم النتيجة لصالحه بفضل عامل الخبرات وسط لاعبيه ومحترفيه الأجانب، وهو الفوز الثاني على التوالي للرادسي ليصل للنقطة 4 في مجموعته فيما حصد المنتخب نقطته الثانية.

وافتتح اليوم الثالث للبطولة بفوز سلا المغربي على الجامعة الامريكية دبي بنتيجة 91-84 معزز صدارته للمجموعة الاولى برصيد 4 نقاط وسجل اللاعب المغربي رضوان سليمان اعلى سكور "30 نقطة" فيما سجل فادي الخطيب أعلى سكور في مباراة منتخبنا مع الرادسي "23 نقطة".