شرطة دبي الفريق الأول في دولية السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم-تصوير سالم خميس

شَكَل اليوم الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة مساء أمس، حالة خاصة في البطولة من ناحية الحضور الجماهيري، ليس فقط في امتلاء الصالة عن آخرها بالجاليات اللبنانية والسورية والفلبينية، بل لتزامن هذا اليوم مع المباراة الجماهيرية في قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بين فريقي شباب الأهلي والشارقة في استاد راشد مساء أمس، على بعد خطوات قليلة من مقر البطولة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي وكانت شرطة دبي بطل هذا اليوم بلا منازع، والفريق الأول في البطولة بفضل التنظيم الجيد داخل وخارج الصالة مما سهل عملية دخول الجمهور وتأمين خروج ودخول أنصار الفرق خلال المباريات الأربعة.

لا سيما آخر مباراتين خلال اليوم الثاني التي وصل فيهما الحضور الجماهيري داخل الصالة لما يقارب الـ 5 الآف شخص، فيما بلغ الحضور في استاد كرة القدم 6669 شخصاً، ورغم هذا الحضور الكثيف في ذات الموقع الجغرافي بنادي شباب الأهلي، نجحت شرطة دبي في أن تكون "الفريق الأول" بشهادة اللجنة العليا المنظمة وجمهور الجاليات الذي استمتع كثيراً بمتابعة المباريات الأربعة في سهولة ويسر.

وخلال هذا اليوم الاستثنائي للبطولة، حرص العميد راشد خليفة الفلاسي نائب مدير الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، على حضور مباريات البطولة ومتابعة سير عملية التنظيم التي تقوم بها شرطة دبي في البطولة بقيادة المقدم محمد علي أهلي رئيس اللجنة الأمنية للبطولة والوكيل سليم راشد سليم مسؤول فريق التأمين من ادارة الطوارئ.

وأكد العميد راشد الفلاسي في تصريحات لـ "البيان الرياضي" أن المتابعة الميدانية لمثل هذا العمل، هو ديدن شرطة دبي، ونهج تحرص عليه الشرطة من قيادتها العليا.

وأوضح ان النجاح في مثل هذه الفعاليات التي اكتسبت فيها شرطة دبي خبرات نوعية يعود لخطط التنسيق بين فرق عمل عديدة مع مختلف الدوائر فالتأمين والتنظيم لا ينحصر فقط داخل الصالة أو في الملاعب، بل يبدأ من خارج المقر الجغرافي للفعاليات، مع التنسيق مع بعض الدوائر مثل هيئة الطرق والمواصلات.

وقال ان تزامن حدثين جماهيريين في نفس المكان مثل بطولة دبي للسلة ومباراة كرة القدم الجماهيرية بين شباب الأهلي والشارقة، جزء من عمل كبير لشرطة دبي خلال يوم الجمعة الذي شهد 4 فعاليات رياضية ابتدأت منذ الفجر بماراثون دبي، وقال ان أي نجاح لشرطة دبي يُحسب لأداء فريق العمل وللخطط التي يتم وضعها مبكراً وفقاً لتوجيهات رأس الهرم.