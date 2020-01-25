أحمد الشرقي يفتتح مونديال العالم للشطرنج بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

افتتح الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي منافسات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بإشراف الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

انطلقت منافسات الفئتين الثانية والثالثة للبطولة التي تقام في فندق نوفوتيل في الفجيرة بمشاركة 359 لاعب ولاعبة من 26 دولة في العالم، وحضر مراسم الافتتاح محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس إدارة شطرنج الفجيرة، وعبد العزيز العبدولي الأمين العام وجاسم هيكل البلوشي، رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للشطرنج، والصربي ماريان المدير الفني للاتحاد الدولي، وباتريشيا مديرة الإعلام والعلاقات العامة وعدد من الأساتذة الدوليين.

وبارك الشيخ أحمد الشرقي استضافة البطولة للسنة الثالثة على التوالي مانحاً شارة انطلاقة المنافسات، متمنياً للمشاركين تحقيق الأهداف التي جاءوا من أجلها، كما أشاد بالتنظيم المُميز للبطولة بما يسهم بمواصلة النجاح الذي يحققه نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تنافسياً وتنظيمياً.

بدوره أكد الدكتور عبد الله آل بركت، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن النسخة الحالية من البطولة تعكس الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرياضة الشطرنج، والذي ساهم بأن تكون الفجيرة من أبرز المدن التي تستضيف جولات بطولة العالم. وأشار آل بركت إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم يُعد نقلة نوعية للبطولة التي باتت من ضمن الأجندة المهمة لاتحاد اللعبة العالمي، بما يعكس الصورة النموذجية للإمارات على مستوى العالم.

من جانبه أكد محمد الزعابي نائب رئيس اللجنة المنظمة مشاركة لاعبين عالميين من مكانة أستاذ الاتحاد الدولي المصري الدكتور باسم أمين والمصنف 33 عالمياً، وبطل العالم في حل المسائل البولندي مورديزيا. معبرا عن سعادته بأن تكون الفجيرة في واجهة مدن العالم التي تمثل دول الشرق الاوسط المعنية بالشطرنج. وبما يؤكد دور الإمارات الريادي في الشطرنج عالمياً.

وتقدم الزعابي باسم اللجنة المنظمة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للدعم اللامحدود الذي مهد للنجاح ومثنياً على روح التفاعل الذهني الذي كشفت عنه البطولة في يومها الأول.