غولف «دبي ديزرت كلاسيك» يدخل مراحل الحسم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تدخل بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك الـ31، المقامة حالياً على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف بدبي، بمشاركة نجوم العالم الذين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3.25 ملايين دولار ، مراحل الحسم غدٍ، بعد اكتمال قائمة المتأهلين للجولتين النهائيتين في ختام منافسات اليوم الثاني أمس.

وكان من أبرز أحداث اليوم الثاني ، مواصلة الإنجليزي إيدي بيبيريل أداءه القوي وتقدمه للصدارة بعدما حقق 5 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه العام 8 ضربات تحت المعدل، كما تألق السويدي روبرت كارلسون الذي سجل 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية، ليصبح مجموعه الكلي 7 ضربات تحت المعدل.

وهو نفس الحال بالنسبة للجنوب أفريقي دين بروميستر الذي سجل 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الثانية ليتساوى مع كارلسون بالمركز الثاني.

وتمسك الصيني وو أشون بالطموحات الصينية وسجل 3 ضربات تحت المعدل، ليرفع رصيده إلى 6 ضربات تحت المعدل. ومن المتوقع مغادرة نصف اللاعبين المنافسات لعدم وصولهم لعدم وصولهم إلى المعدل المطلوب وهو ما وضع أسماء بارزة في مهب الريح، في مقدمتهم الإسباني كيروش بطل نسخة عام 2011 « 5 ضربات فوق المعدل».

مدارس

واستقبلت البطولة أكثر من 80 طالباً من 7 مدارس في «اليوم السنوي للمدارس» أبرز الفعاليات المصاحبة، والتي تهدف لتعزيز تطويرالغولف على مستوى الناشئين وينظم البرنامج فالكون ودبي غولف.