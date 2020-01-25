«أبيض السلة» يواجه الرادسي في «دولية دبي» اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تدخل بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 31 يومها الثالث بإقامة 4 مواجهات ابتداءً من الثالثة بعد ظهر اليوم، من بينها المباراة الثانية لمنتخبنا الوطني أمام الرادسي التونسي.

وكان المنتخب خسر أولى مبارياته بصعوبة أمام مايتي الفلبيني بفارق 6 نقاط بنتيجة 82-88 أول من أمس،.

وهو اليوم يحاول التعويض ضمن منافسات مجموعته الثانية، والتي تشهد أيضاً مواجهة الاتحاد السوري مع فريق بيروت اللبناني، ولحساب المجموعة الأولى، يلتقي فريق الجامعة الأمريكية بدبي مع سلا المغربي، وتشهد المجموعة ذاتها في المساء لقاء قمة يجمع بطل الأندية العربية الاتحاد السكندري المصري مع وصيف بطل آسيا وحامل لقب البطولة فريق الرياضي اللبناني.

الخطيب إضافة

وعلق اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة، على بداية مشوار المنتخب بالبطولة .

مؤكداً على أن الاستعانة باللاعب المخضرم النجم اللبناني فادي الخطيب ضمن صفوف المنتخب الوطني في بطولة دبي الدولية، أسهم في إنعاش مستوى المنتخب وظهوره كمنافس قوي في أول مباراة بالبطولة أمام مايتي سبورت الفلبيني الذي يضم عدداً من المحترفين الأجانب المميزين.

وقال القرقاوي إن فادي الخطيب نجح في قيادة المنتخب لمستوى مميز وجعله قريباً من الفوز أمام واحد من أقوى فرق البطولة، خاصة بعد أن سجل لوحده 30 نقطة.

وأشاد القرقاوي بالمستوى المشرف الذي قدمه منتخب الإمارات وقال إن الاتحاد لا يطالب اللاعبين بإحراز البطولة، بقدر الاستفادة بأقصى درجة ممكنة، من الفرق العريقة المشاركة في هذا الحدث الدولي القوي.

مضيفاً أن اللاعب اللبناني فادي الخطيب أحدث نقلة نوعية وأثبت أن الفريق بحاجة للاعب بهذا المستوى من الخبرة والمهارة العالية، وتابع القرقاوي

: «نجحنا في مجاراة الفريق الفلبيني رغم فترة الإعداد البسيطة التي سبقت البطولة ولم تتعد ثلاثة أيام فقط وأنا أشكر اللاعبين على هذا الأداء وهذه الروح العالية.

وبدوره، أكد الدكتور منير بن حبيب المدير الفني لمنتخبنا أن اللاعبين قد بعثوا رسالة إلى كل الفرق المشاركة في البطولة مفادها أن منتخبنا متواجد بقوة بعد أن استطاع مجاراة الفريق الفلبيني في أوقات كثيرة من مجريات المباراة .

وقال: كنا نتوقع بداية سيئة نظراً لقصر فترة الإعداد ولكن في وجود فادي الخطيب ولاعبي منتخبنا المميزين مثل قيس عمر، نجحنا في تقديم مستوى مميز.

شخصية البطل

ومن جانبه، قال أحمد فران مدرب الرياضي اللبناني حامل اللقب:»علينا أن نظهر شخصية البطل، وعكس القوة التي عودنا عليها جماهيرنا في كل المناسبات،.

وأشار إلى أن فريقهم ظل لمدة 3 أشهر بعيداً عن المنافسات نظراً لتوقف النشاط في لبنان، ووصف المجموعة الأولى التي يقع فيها فريقه، بأنها قوية وتضم فرقاً لها بصمتها في الدوري المصري والمغربي.

وهما الاتحاد السكندري وسلا، وأكد فران أن فريقه لن يكون لقمة سائغة في هذه البطولة، وسوف يعمل على تقديم أفضل ما لديهم والمنافسة بقوة وشرف من أجل المحافظة على اللقب.

وذكر أن مباراتهم الافتتاحية والتي تفوقوا فيها على الجامعة الأمريكية بدبي، كانت فرصة طيبة تابع من خلالها أداء الفريق مجتمعاً، وأيضاً كأفراد، وجاءت بمثابة بروفة جيدة.

30

أصبح اللبناني فادي الخطيب هدافاً للجولة الأولى في بطولة دبي الدولية للسلة بتسجيله 30 نقطة لمنتخبنا في مباراته مع مايتي الفلبيني، يليه زميله قيس عمر برصيد 27 نقطة.