الجائزة الكبرى للشراع تختتم «دولية الحواجز»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم الليلة، منافسات البطولة الدولية الرابعة لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات.

ويتصدر شوط الجائزة الكبرى للشراع المشهد في آخر المسابقات والذي يقام على ارتفاعات تصل إلى 150 و160 سم كحد أقصى من جولتين، وبمجموع جوائز 94 ألف يورو، وذلك ضمن التصفيات التأهيلية لكأس العالم المقرر أبريل المقبل في لاس فيجاس الأمريكية والدوري العربي، ويشارك في شوط الجائزة الكبرى نخبة من نجوم وأبطال قفز الحواجز العالميين.

ويحمل لقب هذه الجائزة فارسنا الدولي عبد الله المري الذي تألق في بطولة العام الماضي، وأمس الأول تواصلت الإثارة، وحلّقت الفارسة الأمريكية أنيبل جوست على صهوة الجواد «بريموس» بجائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

في منافسات تصنيف أربع نجوم، وشهدت مشاركة 52 فارساً وفارسة، صعد منهم 10 فرسان إلى جولة التمايز بعد اجتيازهم لتحديات الجولة الرئيسة دون خطأ، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، صمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وحل ثانياً الفارس الأيرلندي جاك ريان على صهوة الجواد «إسينار هاي هوبس».