سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية ينطلق اليوم بمشاركة 2500 بحار

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

يقام اليوم سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 60 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بالعاصمة أبوظبي لمسافة 25 ميلاً بحرياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويشارك في السباق 2500 بحار على متن 100محمل شراعي في أولى جولات الموسم الجديد لفئة المحامل الشراعية 60 قدماً.

وأكد أحمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن النادي رصد مجموعة الجوائز القيمة للفائزين بهدف تحفيز الجميع على المشاركة والتواجد في قلب أحداث التراث الوطني الأصيل، مطالباً المشاركين بضرورة الالتزام بالقياسات الفنية واللوائح المنظمة، وذلك لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.