سباق دبي الدولي للدراجات المائية ينطلق في «لامير» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

يحتضن شاطئ «لا مير» في جميرا اليوم منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2020 .

- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بمشاركة نخبة الأبطال العالميين، وتجمع المنافسات ما يزيد على 70 متسابقاً من مختلف بلدان العالم يتقدمهم نجوم هذه الرياضة في الدولة راشد علي، راشد الطاير وعلي اللنجاوي وخليفة بالسلاح وسلطان الحمادي وعبدالله الحمادي وسلمان العوضي وراشد طاهر .

ومانع المرزوقي واحمد عيسى وخالد المازمي وعامر حوير، والذين يتحدون نخبة العالم لحصد الألقاب. وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزات السباق، ويعد الحدث الافتتاحي لموسم السباقات العالمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية كأول الأجندة الدولية في العام 2020.

ويحظي برعاية من مجموعة مراس ومشروع لامير ودعم مؤسسة دبي للإعلام التي ستقوم وعبر قنوات دبي الرياضية بنقل الفترتين الصباحية والمسائية.

ألقاب

ويتنافس المشاركون اليوم على ألقاب 12 فئة هي: جالس جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4 والحركات الاستعراضية، وواقف جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف (مخضرمين) جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 (13-15 سنة)، وواقف جي بي 3.2 (10-12 سنة) وواقف جي بي 3.1 (8-9 سنوات)، وفئة الألواح الطائرة (هايدرو فلاي).

نقل مباشر

تنقل قناة دبي الرياضية وعبر كاميرات مؤسسة دبي للإعلام السباق على الهواء مباشرة ووجهت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى عبدالرحمن أمين مدير قنوات دبي الرياضية على التعاون الكبير لنقل الحدث وأشادت بجهود فريق عمل القناة الذي يضم الزميلين عبد الخالق الخميس والمخرج محمد الكتبي.