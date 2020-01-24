نقل تصفيات الملاكمة المؤهلة لأولمبياد طوكيو من ووهان إلى الأردن

المصدر: أ ف ب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة نقل التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة الملاكمة إلى الأردن في مارس المقبل بعدما كانت مقررة في فبراير المقبل في مدينة ووهان الصينية، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وكانت الدورة التأهيلية، إحدى الدورات القارية الخمسة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والمتعلقة بمناطق آسيا وأوقيانوسيا، مقررة في الفترة من 3 إلى 14 فبراير في مدينة ووهان، مركز فيروس كورونا المستجدّ.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الاربعاء إلغاء الدورة التأهيلية، لكنها أعادت الجمعة برمجتها إلى الفترة من 3 إلى 11 مارس في الأردن.

وبسبب إيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة، تُنَظَّمُ الدورات التأهيلية للألعاب الأولمبية وكذلك البطولة الأولمبية من قبل مجموعة عمل خاصة بالملاكمة أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنه "بعد تحليل معمق للبدائل، وافقت مجموعة العمل الخاصة بالملاكمة على اقتراح اللجنة الأولمبية الأردنية لتأكيد مواعيد ومكان المسابقة في أسرع وقت ممكن، لما فيه مصلحة الرياضيين".

وفضلاً عن دورة الملاكمة، تم نقل مباريات تأهيلية لمسابقة كرة القدم النسوية في أولمبياد طوكيو 2020، والتي كانت مقررة في في فبراير في ووهان، إلى شرق البلاد.

وكثّفت الصين الجمعة جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص وأغلقت عدداً كبيراً من المواقع التي تلقى إقبالاً كبيراً بما فيها أقسام من سور الصين العظيم الشهير، وفرضت حجراً صحياً على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتباراً من الخميس.

وأعلن عن ارتفاع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي في الصين إلى 26 من أصل 830 إصابة، فيما امتنعت منظمة الصحة العالمية عن إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

ووصل المرض وهو من سلالة فيروس "سارس" (متلازمة الالتهابات التنفسية الحادّة) إلى دول آسيوية عدة وحتى الولايات المتحدة، حيث تمّ تسجيل بعض الإصابات.