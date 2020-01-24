الإضافي" يحسم نتائج دولية دبي للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم – تصوير سالم خميس

حسم الوقت الاضافي أول مباراتين في ثاني أيام بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الاهلي، بعد مستوى قوى واثارة كبيرة ظلت فيها النتائج معلقة حتى آخر ثانية

وفي المباراة الاولى بين سلا المغربي والاتحاد السكندري بطل العرب انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 78-78 ونجح سلا في حسم النتيجة لصالحه في الوقت الإضافي بفارق نصف "باسكت" ليفوز 88-87

وتكرر نفس الموقف في مباراة الرادسي التونسي وبيروت اللبناني اللذان تعادلا 72-72 في الوقت الاصلي ثم حسن الرادسي النتيجة بفارق نصف "باسكت" ايضاً وفاز بنتيجة 86-85.