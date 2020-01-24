الإثيوبيان بيكيلي وركنيش يفوزان بماراثون دبي الدولي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج الاثيوبي بيرغا بيرهانو بيكيلي، ومواطنته وركنيش ديغيفا، بطلين للنسخة 21 من ماراثون ستاندرد تشارترد دبي صباح اليوم، والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ويتم تنظيمه سنوياً بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وصل عدد المشاركين في سباقات نسخة اليوم من الحدث، 36 ألف عداء وعداءة في كافة سباقات الحدث، ومن بينهم مشاركة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب "إكسبو دبي 2020"، في سباق 10 كيلومترات وشارك في السباق نفسه، عبد الله بن شاهين مدير إدارة التشريفات في إكسبو 2020، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة.

وقام مطر الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، بتتويج الأبطال بحضور كل من سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وخالد الكمالي المنسق العام لماراثون ستاندرد تشارترد دبي.

إشادة بالنجاح

أشاد مطر الطاير، بالنجاح الكبير الذي يحققه ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، عاماً بعد عام وصولاً إلى النسخة 21، ليصنع لنفسه تاريخاً مميزاً وسط نخبة سباقات الماراثون في العالم، واكد أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع لإنجاح الحدث، موجهاً شكره إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح الماراثون العالمي.

فيما أعرب خالد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي العالمي 2020، عن سعادته البالغة بما حققته النسخة 21 من نجاحات فنية وتنظيمية تضاف إلى ما تحقق من نجاحات طوال السنوات السابقة، وأكد على أن نسخة الأمس، استثنائية في كل شيء.

وأرجع الكمالي هذه النجاحات إلى ارتباط الحدث باسم دبي، وإلى تكاتف وتضافر الجهود التي تصب في صالح الترويج لدبي على كافة الأصعدة، ووجه الشكر إلى كافة المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية التي دعمت الحدث وسهلت من مهمة القائمين عليه، وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي، ودبي القابضة، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، والاسعاف الموحد.

المراكز الأولى

حقق بيكيلي المركز الأول في ماراثون دبي الدولي للرجال بزمن 2:06:15 ساعة، ونال جائزة المركز الأول، وقيمتها 100000 دولار، وجاء في المركزين الثاني والثالث كل من الكيني كيبرونو كيبتانوي بزمن 2:06:17 ساعة، وحصل على 40000 دولار، والإثيوبي تسيدات أبيي أيانا بزمن 2:06:18 ساعة، وحصل على 20000 دولار.

وفازت وركنيش ديغيفا، بماراثون دبي لفئة السيدات بزمن 2:19:37 ساعة، ونالت جائزة المركز الأول، وقيمتها 100000 دولار، وجاء في المركزين الثاني والثالث كل من الإثيوبيتين جيتيني شوني بزمن 2:20:11 ساعة، وحصلت على 40000 دولار، بيداتي هيربا بزمن 2:21:54 ساعة، وحصلت على 20000 دولار.

فيما حقق السويسريان مارسيل هوغ وساندرا جراغ، المركز الأول في فئة الكراسي المتحركة للرجال والسيدات بماراثون دبي الدولي، إذ حقق هوغ زمن 1:22:25 ساعة، وحققته مواطنته ساندرا زمن 1:42:43 ساعة، وكان المركزين الثاني والثالث في فئة الرجال من نصيب كل من الصيني تشانغ يونغ بزمن 1:22:26 ساعة، والياباني هيرويوكي ياماموتو بزمن 1:28:40 ساعة، أما المركزين الثاني والثالث لفئة السيدات، فكانتا من نصيب كل من البرازيلية فانسيا دي سوزا بزمن 1:44:31 ساعة، والهولندية مارجريت فان دين بوريك بزمن 2:04:55 ساعة.

أما المراكز الثلاثة الأوائل في سباق 10 كيلومترات، فكانت في فئة الرجال من نصيب المغربين أنور الغوز ونعمان العسوي وسمير جوهار بأزمان 28:58 و29:02 و29:13 دقيقة، وفي فئة السيدات، وحققت المراكز الثلاثة الأوائل في فئة السيدات، العداءة الجنوب أفريقية جريتا ستين بزمن 32:24 دقيقة، واللبنانية جوان ما كري بزمن 37:52 دقيقة، والهولندية فانوس تيكيلي 38:00 دقيقة.