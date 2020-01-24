«النخبة» في انطلاقة ماراثون ستاندرد تشارترد دبي اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تقام اليوم فعاليات النسخة 21 من ماراثون ستاندرد تشارترد دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتم تنظيم الحدث سنوياً بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة الرياضيين الحاصلين على ألقاب الماراثون الرئيسية والانتصارات الدولية في روما وأثينا وميلانو وشنغهاي ولشبونة، وسط توقعات بوصول حجم المشاركة إلى 35 ألف مشارك في نسخة اليوم، والمقررة في منطقة الجميرا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويبلغ أفضل زمن في ماراثون دبي للرجال 2:03:34 ساعة ،باسم الإثيوبي موالا في النسخة الماضية، أما أفضل زمن في ماراثون دبي للسيدات فهو 2:17:08 ساعة، باسم الكينية روث في النسخة نفسها . 2019

يقود نخبة العدائين المشاركين في الماراثون ،الحاصل على تصنيف المرتبة الذهبية من الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثنائي الإثيوبي سولومان ديكسيسا ووركنيش ديغيفا ،مما يدعو للتفاؤل بتحقيق زمن جديد،،وسجل ديكسيسا «25 سنة»، أفضل زمن شخصي، وقدره 2:04:40 ساعة، عندما احتل المركز الثالث في أمستردام في عام 2018،.

وسيكون ظهوره لأول مرة على الطرق المسطحة والسريعة في دبي، بحثاً عن فوز آخر بعد فوزه في هامبورج ومومباي في عام 2018. ويتنافس معه في فئة الرجال، الإثيوبيون سيفو تورا «22 عاماً»، وأفضل أزمانه 2:04:44 ساعة في نسخة 2018، اندوالم بيلاي شيفيروا، وايتشوا بانتي، وبيرغا بيرهانو بيكيلي، وليمينيه غيتاشو.

وتعتبر وركنيش ديغيفا «29 عاماً»، صاحبة أسرع عداءة اثيوبية في سباق الماراثون في كل السنوات، بفضل زمنها الشخصي المدهش 2:17:41 ساعة، وتعتبر خامس أسرع وقت في سباق الماراثون في فئة السيدات، كما سبق للعداءة الفوز بماراثون دبي عام 2017، وحلت في المركز الرابع عام 2018، قبل أن تفوز بماراثون بوسطن مرة أخرى في أبريل 2019، لتؤكد أنها لا تزال موهبة عالمية جادة.

وتتنافس وركنيش، مع مواطنتها بيزونيش ديبا، وأفضل أزمانها 2:19:59 ساعة في ماراثون بوسطن 2014، وبيداتو هيربا، وديرا ديدا.

الانطلاقة

وستكون انطلاقة فعاليات الماراثون في الخامسة و55 دقيقة من صباح اليوم، بسباق الكراسي المتحركة، يليه بخمس دقائق السباق الرئيسي لنخبة الماراثون، وفي السابعة، سباق الماراثون لباقي العدائين والعداءات، ثم ينطلق سباق 10 كيلومترات في الثامنة والربع، ويتم بعدها تتويج الأبطال، على أن يكون ختام الفعاليات بالسباق الجماهيري لمسافة 4 كيلومترات.

والذي ينطلق في الحادية عشرة صباحاً، ويحظى الحدث برعاية بنك ستاندرد تشارترد، ودعم أديداس، دبي القابضة، مسافي، شبكة إذاعة قناة 4، بلدية دبي، شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتتساوى الجوائز المالية في الماراثون بين الرجال والسيدات، ويصل مجموع جوائز السباق الرئيسي في الماراثون إلى 385 ألف دولار، يحصل عليها العشرة الأوائل في كل فئة، إلى جانب 72 ألف درهم يحصل عليها أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من المواطنين رجال وسيدات من المشاركين في الماراثون والكراسي المتحركة، و110 آلاف للفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في فئة الكراسي المتحركة من المتسابقين النخبة، و28 ألف درهم يحصل عليها أصحاب المراكز الأولى في سباق 10 كيلومترات من المواطنين والأجانب في فئتي الرجال والسيدات.