7 زوارق في ضربة بداية فورمولا 4 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق اليوم على كورنيش أبوظبي الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، بمشاركة سبعة زوارق وبقيادة متسابقين من الإمارات في أول ظهور رسمي للبطولة وحضور ضمن أجندة الرياضة البحرية الإماراتية.

ويعد مشروع الفورمولا 4 أحد المشاريع التي عمل على إحيائها نادي أبوظبي البحري خلال السنوات الماضية من أجل الوصول إلى إحدى البطولات الرئيسية والأساسية من أجل صناعة أجيال جديدة في سباقات الفورمولا بأنواعها.

تجارب

وتنطلق البطولة في تمام العاشرة والنصف صباحاً مع التجارب الرسمية للمشاركين والتي ستستمر لعشرين دقيقة، ثم الانتقال لاحقاً إلى سباق أفضل زمن .

والذي سينطلق في تمام الساعة الثانية ظهراً وبعدها ينطلق السباق الرئيسي الأول للجولة في تمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة، ثم ينطلق السباق الثاني والختامي في تمام الساعة الرابعة عصراً حيث من المتوقع أن يستمر السباق لعشرين دقيقة يتم بعدها تتويج الفائزين والأوائل.

خطط

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام النادي البحري أن هذه البطولة كانت أحد المشاريع والخطط الطموحة للنادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في السنوات الماضية من أجل أن يكون هناك قاعدة أساسية ومتينة لصناعة واكتشاف المواهب الإماراتية في هذه المسابقة .

وقال: البطولة ليست وليدة الساعة وإنما هي نتاج عمل متواصل في السنين الماضية من أجل صناعة وإعداد هذه الزوارق، وأيضا ساعات طويلة من التدريب والتمرين بالنسبة للمشاركين في المنافسة.

وأيضا استخراج الرخص اللازمة من أجل قيادة هذه الزوارق.

صناعة

وأضاف الرميثي: ننظر إلى هذه البطولة على أنها بداية هامة جدا من أجل أي متسابق يرغب في أن يكون بطلاً بحرياً في المستقبل وأن يتدرج في المشاركات المختلفة كي يلامس لاحقاً سقف العالمية.

وشدد الرميثي على أن مستقبل هذه الرياضة ماض وبقوة إلى آفاق أفضل وأكبر خاصة وأن البداية الآن مع سبعة زوارق وسيكون هناك لاحقاً زيادة في عدد الزوارق المصنعة والمشاركين أيضا .

وقال: قمنا بإعداد الزوارق وصناعتها في ورشة النادي حيث استغرق ذلك 3 سنوات متواصلة من العمل، ونريد أن نرفع العدد في السنة المقبلة إلى خمسة عشر زورقاً، هي مهمة صعبة.

ولكن ليست مستحيلة ما دامت الغاية هي أن نثري التجربة البحرية وأيضا نغذي المواهب الشابة بما يلزم من أجل الوصول إلى الغايات التي نرغب في تحقيقها على المستوى العالمي.

مؤكداً أن هناك خطة من أجل أن يتم تنظيم البطولة بواقع ثلاث إلى خمس جولات في الموسم البحري المحلي وفي مختلف إمارات الدولة مع العمل أن يتم زيادة عدد المشاركين بشكل تدريجي في كل جولة.

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تعد بطولات فورمولا 4 من المسابقات الشهيرة في القارة الأوروبية، حيث تقام منافسات خاصة من أجل هذه الفئة، والتي تعتبر أول درجة من السلم في الوصول لاحقاً إلى منافسات فورمولا 2 والفورمولا1 فئة الأقوى، وبذلك ينتهج النادي البحري خطة جديدة وشاملة كي يرسم درجات السلم البحري لفئات فورمولا بأنواعها مع إقامة هذه البطولة.