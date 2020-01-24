سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك اليوم

ينطلق اليوم سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في نسخته السادسة وبه تقص الأكاديمية شريط فعالياتها لهذه السنة التي بدأت بانطلاقة كبيرة في جزيرة شاطئ الحديريات.

ويعتبر الحدث من أهم الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، يندرج هذا السباق ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والرياضية واللياقة البدنية.

وتشجيع سيدات المجتمع المحلي على اتباع نمط حياة صحي. تعد رياضة الجري إحدى الرياضات السهلة والتي يستطيع الجميع ممارستها في أي وقت.

ولذلك تنضم الأكاديمية سباق الجري ثلاث مرات في السنة، في أبوظبي وفي العين وسط أجواء حيوية تمكن السيدات من المشاركة مع الأخوات والصديقات.

وتُعد هذه الفعالية منصة رائعة لتمكين المرأة رياضياً وتصبح أكثر نشاطاً وصحة من خلال تشجيعها لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بخصوصية.

كما تحرص أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية على تنظيمها سنوياً لمثل هذه الأنشطة، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حصدته النسخ الأخيرة في الشهور الماضية .

والتي حظيت بمشاركة كبيرة وعدد ملفت من المشاركات باعتباره سباقاً مفتوحاً للجري خصص فقط للسيدات والفتيات من مختلف الأعمار ولجميع الجنسيات.

كما يهدف السباق إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة في بيئة آمنة.

وتتنافس المشاركات في السباق كما يهدف السباق إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في تجربة رياضية مميزة في بيئة آمنة. ستتنافس المشاركات في السباق لمسافة 2.5 كم، 6 كم أو 11 كم أو مسافة النصف ماراثون، ما يعادل 21.1 كم.

وسينطلق سباق النصف ماراثون عند الساعة 6:30 صباحاً ويتألف من مسار بطول 10 كم يليه مساران كل منهما بطول 5 كم تصل بعدها المتسابقات إلى منطقة الشاطئ، وستنطلق فئة 6 كم و 11 كم عند الساعة 7:30 صباحاً وسيتكونان من حلقة واحدة أو حلقتين من مسافة 5 كم.

من جانبها، عبرت «فاطمة الحمادي» ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن سعادتها بتنظيم سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري الخاص للسيدات فقط مرة أخرى.

مبينة أن سلسلة سباقات الأكاديمية للجري تتماشى مع رؤية جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية. (أبو ظبي - البيان الرياضي)