17 دولة تتنافس فردياً في «عربية السيدات 2020»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ضربت 17 دولة عربية موعداً مع المنافسات الفردية التي تجمع على ميادينها 60 نادياً، وذلك في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل في الشارقة.

وتشارك دولة الإمارات في جميع الألعاب الفردية، ترافقها المملكة العربية السعودية ضمن الألعاب جميعها باستثناء الرماية، فيما تخوض لاعبات البحرين غمار المنافسات جميعها وتغيب عن ميادين الفروسية، وتشارك المملكة الأردنية الهاشمية في كرة الطاولة، والفروسية، والكاراتيه، بينما تحضر لاعبات الكويت ضمن منافسات كرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، وألعاب القوى، وتشارك ممثلات سلطنة عُمان في الرماية وألعاب القوى، والجمهورية العربية السورية على بساط الكاراتيه.

وتستقبل صالات المبارزة والكاراتيه لاعبات مصر، بينما حجزت لاعبات فلسطين مكانها على بساط الكاراتيه وألعاب القوى، وتخوض لاعبات المغرب غمار منافسات كرة الطاولة، فيما تشارك ليبيا ضمن ألعاب القوى والكاراتيه وكرة الطاولة، وتنافس لاعبات الجزائر في كرة الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم، في الوقت ذاته تستعد السودان لحصد ألقاب الفروسية والقوس والسهم، وتشارك العراق في القوس والسهم.

وحول هذه المشاركة، أوضحت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن ميادين الألعاب الفردية لطالما كانت مسرحاً لمواجهات نديّة وقوية بين جميع الأندية المشاركة عكست مستويات متطورة ومرموقة تشير إلى مكانة رياضة المرأة العربية.