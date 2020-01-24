إطلاق استراتيجية جديدة لتأسيس حكام الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق استراتيجية طموحة تهدف إلى رفد بطولاته المحلية والدولية بخبرات تحكيمية من أبناء الوطن.

وذلك في خطوة رائدة تواكب نمو هذه الرياضة في الدولة، وتفوقها على صعيد استضافة أبرز البطولات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد على دفع عجلة تطور رياضة الجوجيتسو، والارتقاء بالمنظومة التحكيمية من خلال الاعتماد على طواقم وطنية تتوفر لها كل مقومات التقدم والنجاح.

تستند استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في إعداد جيل متميز من الحكام المحليين إلى عدة مراحل.

ووفقاً لما أجمع عليه فريق عمل الاتحاد وشركائه، فإن الخطة الأولى تتمثل في تحديد اللاعبين الحاصلين على الحزامين البنفسجي والبني والأسود في الدولة وتأهيلهم وإعدادهم بالشكل الأمثل لقيادة الساحة التحكيمية المحلية، في حين يبلغ العدد المستهدف لهذه المرحلة 15 مرشحاً.

تطوّر

أكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن تأسيس جيل متميز من الحكام الموهوبين يحتل حيزاً مهماً ضمن خطط الاتحاد للارتقاء بمستوى الرياضة وتطويرها المستمر على صعيد دولة الإمارات التي أصبحت الوجهة المفضلة لأبطال الجوجيتسو من شتى أنحاء العالم.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية إقامة فصول وورش عمل أسبوعية في مبادلة أرينا تجمع بين الإعداد النظري والعملي بالنسبة للمشاركين الذين يمثلون حكام المستقبل.

كما تشمل مشاركة اللاعبين في بعض المجريات التحكيمية الخاصة بمنافسات الصغار والإلمام بقانون رياضة الجوجيتسو وجميع الشؤون الفنية ذات الصلة، على أن يتم إشراكهم كحكام مساعدين في بطولات فئة الكبار في مرحلة لاحقة.