مباراتان في كأس اليد اليوم

تشهد ساحات لعبة الأقوياء اليوم مباراتين لحساب الجولة الرابعة في بطولة كأس الإمارات لرجال اليد بهذا الموسم.

يلتقي العين الوصيف برصيد 6 نقاط مع بني ياس الرابع برصيد 3 نقاط بصالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء.

وتستضيف صالة السماوي بمنطقة بني ياس لقاء مليحة الثالث برصيد 4 نقاط، مع منتخب الشباب الخامس برصيد نقطتين، ويغيب عن الجولة النصر المتصدر برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة».

ويتطلع العين لمواصلة مشواره بنجاح وعبور على بني ياس بعناصره الشابة ليشارك العميد الصدارة، بالعلامة الكاملة فيما يأمل فريق مليحة العودة لسكة الانتصارات من بوابة منتخب الشباب. (دبي - البيان)

