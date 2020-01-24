لجنة التميز الرياضي تتفقد نادي مليحة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

أشاد محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة بأهمية جائزة التميز الرياضي التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي بهدف تنمية أدوار الأندية في إمارة الشارقة وتشجيعها على التفوق واتخاذ أساليب العمل الحديثة ضمن منظومة أعمالها.

جاء ذلك خلال استقباله لأعضاء لجنة التميز الرياضي والتي اطلعت خلال تفقدها مرافق النادي على برامج تميز النادي في مختلف الفئات.

واجتمعت لجنة التميز مع القائمين على مختلف أعمال النادي الإدارية والفنية والثقافية والإعلامية، وأبدت ملاحظات في إثراء مواقع العمل المختلفة.

يذكر أن لجنة التميز تواصل عملها في موسمها الثالث بهدف المساهمة في تطوير القطاع الرياضي في إمارة الشارقة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وفق رؤية عمل مجلس الشارقة الرياضي، بجانب العمل على نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة في الأندية، والوقوف على أفضل الممارسات الإدارية والمهنية والفنية.