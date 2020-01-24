شواطئ دبي تدشّن الموسم العالمي للدراجات المائية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدشّن شواطئ دبي الموسم العالمي للدراجات المائية غداً، ويترقب عشاق الرياضات البحرية في العالم انطلاق أولى الفعاليات الدولية الرسمية .

ضمن أجندة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- مع إقامة منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2020.

وينظم الحدث الكبير نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020 تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- وإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وبرعاية مجموعة مراس في شاطئ «لا مير» إحدى أجمل الواجهات البحرية في الدولة، والذي يحتضن المنافسات غداً للمرة الأولى.

إجراءات

وتستكمل اليوم إجراءات تسجيل المتسابقين وإجراء الفحص الفني على الدراجات، ثم انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح مسار السباق والرد على كل الاستفسارات.

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالمشاركين، مؤكداً أن إقامة المنافسات في شاطئ (لا مير) من شأنه أن يشكل إضافة جديدة للمناسبة كونها ستكون أمام أعين جمهور جديد وفي أجمل وجهة بحرية في شواطئ جميرا.

وقال: سباق دبي الدولي يقام في أجمل الواجهات البحرية، والحدث اكتسب ميزة أخرى هي كونه أول الأنشطة العالمية والدولية في روزنامة وأجندة السباقات البحرية عند الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو أي أم- وذلك أن بطولة الإمارات ومنذ سنتين تحوّلت لتصبح حدثاً دولياً يمنح المشاركين فيه في ثلاث فئات نقاطاً تضاف إلى التصنيف العالمي للمتسابقين.

وأكد مدير إدارة السباقات، أن اللجنة المنظمة وبتعاون كافة الهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية أكملت التحضيرات لانطلاقة المنافسات غداً -السبت.

- وأيضاً استكمال كافة الإجراءات اليوم- الجمعة- في موقع الحدث مع المتسابقين المشاركين، مشيداً في حديثه بدور مؤسسة دبي للإعلام «قنوات دبي الرياضية».

والتي ستنقل السباق على الهواء مباشرة، وأيضاً شرطة دبي التي تقوم بدور حيوي في توفير متطلبات الأمن والسلامة وكذلك رعاية مجموعة مراس ومشروع (لا مير) التي وفرت مكاناً جديداً ومثالياً للسباق.

12

تتضمن المنافسات 12 فئة هي: جالس جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4 والحركات الاستعراضية واقف جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف (مخضرمين) جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 (13-15 سنة) وواقف جي بي 3.2 (10-12 سنة) وواقف جي بي 3.1 (8-9 سنوات)، إضافة إلى منافسات دبي للألواح الطائرة (هايدرو فلاي).