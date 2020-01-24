اليابان تحرم الإمارات من مونديال اليد

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

حرم «الساموراي» منتخبنا لكرة اليد من بلوغ كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021»، وفاز عليه أمس 31 - 19 بصالة سعد العبد الله في الكويت.

وتأهل المنتخب الياباني إلى المونديال العالم كما تأهل منتخب البحرين بفوزه على السعودية 18- 17 وسيلعب «الأبيض» في دور الترضية على المراكز من الخامس وحتى الثامن، بعد أن توقف رصيده عند نقطتين.

وبالعودة لمباراة منتخبنا واليابان لم يستطع لاعبونا مجاراة لاعبي «الساموراي» من حيث السرعة في الأداء إلى الجانب البدني.

والذي منح المنتخب الياباني السيطرة على مجريات المباراة وحسمها في الدقيقة العشرين من الشوط الأول بالنتيجة 15- 8، واستمر متقدماً لنهاية الشوط 18- 13.

الجدير بالذكر أن لاعبينا عن التسجيل في بداية الشوط الثاني لمدة 13 دقيقة، وأحرز لاعبونا 6 أهداف فقط في الشوط نفسه.