4 مواجهات في «دولية دبي للسلة» اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تتواصل اليوم مباريات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 31، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، حيث تقام 4 مباريات في ثاني أيام البطولة لفرق المجموعتين، ابتداءً من الثالثة بعد الظهر.

وتبدأ المواجهات بلقاء الاتحاد السكندري المصري وسلا المغربي، تليها مواجهة بيروت اللبناني والرادسي التونسي في الخامسة مساء، ثم لقاء مايتي سبورت الفلبيني والاتحاد السوري في السابعة مساء، على أن تختتم مباريات اليوم بلقاء جماهيري يجمع هوبس اللبناني والوثبة السوري.

وستكون هناك 3 فرق في الراحة خلال اليوم الثاني، وهي الرياضي اللبناني حامل اللقب، والجامعة الأميركية في دبي، الموجودين ضمن المجموعة الأولى.

وخاضا أولى مبارياتهما مساء أمس، ومنتخبنا الوطني، الذي يلعب ضمن المجموعة الثانية، وبدأ مشواره في البطولة أيضاً أمس، ويعتبر مايتي سبورت الفلبيني، هو الفريق الوحيد الذي سيخوض مباراته الثانية في البطولة اليوم، بينما تبدأ 7 فرق مشوارها بالبطولة اليوم.

اجتماع

وعقد صباح أمس، الاجتماع الفني للبطولة بفندق إقامة الفرق «غراند اكسلسيور»، بحضور قاسم دعدوش مقرر اللجنة الفنية، وإداريي الفرق المشاركة، وناقش الاجتماع اللائحة الفنية للبطولة ملاعب الفرق المشاركة، والإعلان عن القوائم النهائية للاعبين، وشدد مقرر اللجنة الفنية، على احترام قرارات الحكام خلال المباريات، وطلب من المدربين والإداريين والفرق، المساهمة لنجاح البطولة.

ويصل عدد مباريات البطولة 33 مباراة، منها 25 مباراة في الدور الأول ، و4 مباريات في ربع النهائي، ثم مباراتا نصف النهائي، ثم مباراتا اليوم الختامي، لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم البطل والوصيف.وحددت اللجنة المنظمة 30 درهماً قيمة تذكرة الدخول للجمهور، وتم تخصيص مقر المستشفى الكندي في أبو هيل بدبي، للحصول على التذاكر.

رعاية

من ناحية أخرى، ترعى مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في البطولة وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «سعداء وفخورون برعاية المنتخب الوطني.

ونؤمن أن الرياضة تلعب دوراً مهماً في تشكيل ملامح شخصيات أفراد المجتمع، بوصفها عنصراً رئيساً من عناصر بناء المجتمع ونشر السعادة والصحة بين أفراده». تضم النسخة البطولة، 11 فريقاً .

ويتوزع 8 رعاة بين 8 فرق، هي «إمباور» مع منتخب الإمارات، «السوق الحرة دبي» مع الرياضي، «فيرست سيكيورتي جروب» مع سلا المغرب، «طيران الإمارات» مع بيروت، «مجموعة القرقاوي» مع الرادسي، «جنة للفنادق» مع الاتحاد السوري، «روبو هوم» مع هوبس، «بلاك روبوستا» مع الوثبة السوري.

مباريات اليوم 15:00الاتحاد السكندري وسلا المغربي17:00 بيروت والرادسي التونسي21:00مايتي الفلبيني والاتحاد السوري21:00هوبس اللبناني والوثبة السوري