منتخب السلة يخسر من الفلبيني في افتتاح دولية دبي

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير-سالم خميس

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء الخميس أمام مايتي سبورت الفلبيني "88-82"، في افتتاح النسخة 31 لبطولة دبي الدولية، التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

وشارك مع منتخبنا نجم السلة اللبنانية المخضرم فادي الخطيب ضمن فئة اللاعب المقيم.

وجاءت المباراة مثيرة من الفريقين والبداية كانت قوية من الفريق الفلبيني الذي حسم الفترة الأولى لصالحه "22-16"، قبل أن ينشط المنتخب بقيادة الخطيب وينال الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة 21-19 و26-24" بفضل تألق بتسجيله 30 نقطة، قبل أن يحسم الفريق الفلبيني المباراة لصالحه بنيله الأفضلية في الفترة الرابعة "23-19"