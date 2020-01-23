لاعبات الشارقة جاهزات لـ«عربية السيدات»

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

في إطار الاستعدادات لخوض غمار النسخة 5 من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، أنهت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مشاركتهن في معسكرين تدريبيين داخليين على صعيد المبارزة.

وألعاب القوى، فيما تواصل راميات القوس والسهم غمار معسكر تحضيري للمواجهات المرتقبة في الحدث. وكانت صالة المبارزة التابعة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة قد احتضنت مجريات المعسكر الداخلي أواخر ديسمبر الماضي، تمهيداً للمواجهات التي ستجمعهنّ مع نظيراتهنّ العربيات، فيما اختتمت بطلات ألعاب القوى معسكراً تدريبياً، شاركن فيه بلقاءات ودية مع أندية الدولة على فترتين صباحية ومسائية، خلال ديسمبر الماضي، ومطلع يناير الجاري، تمهيداً للمنافسات على ميادين أم الألعاب.