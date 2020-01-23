يد الإمارات تتمسك بحلم بلوغ المونديال

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يطمح الأبيض الإماراتي، اليوم، إلى الفوز على اليابان للعبور إلى كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر.

حيث يخوض لقاءه الأخير بالدور الرئيسي للبطولة الآسيوية المقامة حالياً بالكويت 2021، بعزيمة الرجال التي ظهرت في مباراتهم أمام الأخضر السعودي، عندما حقق الفوز عليه بنتيجة 23/‏20 ليجدد أمله في بلوغ نهائيات كأس العالم، رغم خسارته التي لم ترق للطموحات أمام المنتخب البحريني 29/‏18.

يدرك الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني خافير انزازا ومساعده الوطني خالد أحمد، أهمية المباراة والتي لا تقبل سوى الفوز، وبالفعل يدرك اللاعبون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم يحملون راية الإمارات في هذا المحفل الآسيوي.