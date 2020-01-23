العين تتفوق في أولمبياد زايد لأصحاب الهمم

المصدر: العين - البيان الرياضي

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة في إدارة الأندية الرياضية أولمبياد زايد العليا لأصحاب الهمم 2020، على ملاعب وصالات المؤسسة بمدينة العين، بمشاركة 337 طالباً وطالبة من كل مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي في مناطق أبوظبي والعين والظفرة منهم 247 من الذكور و90 من الإناث.

ويهدف الأولمبياد الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المؤسسّة إلى تمكين أصحاب الهمم من إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، وتوثيق أواصر الأخوة والتآزر بين أصحاب الهمم.

منافسات

افتتح منافسات البطولة عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة وجميع الطلبة أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسّة اللائقين صحياً لممارسة النشاط الرياضي التنافسي، وجرى التنافس في 98 مسابقة متنوعة لـ12 لعبة رياضية، شملت مسابقات المضمار والميدان في ألعاب القوى.

وكرة السلة «أولمبياد خاص»، وسباعيات كرة القدم للصم، والريشة الطائرة «أولمبياد وخاص وباراوليمبي وصم»، وبوتشي «أولمبياد خاص»، وبوتشيا لفئة الشلل الدماغي، وكرة الهدف للمكفوفين، وسباق المسار المتعرج على الكراسي اليدوية والكهربائية، وقفز من الثبات، وسباق مسار حواجز للتوحديين، وسباق استعراضي للدراجات اليدوية والكراسي المتحركة.

نتائج

أسفرت نتائج المنافسات عن تفوق مركز العين للرعاية والتأهيل بمنطقة العين على جميع المراكز المشاركة بحصوله على أكبر عدد من الميداليات في الفئتين العمريتين للطلاب والطالبات وصلت إلى 57 ميدالية بواقع 25 ذهبية، و18 فضية و14 برونزية، وجاء مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالمرتبة الثانية برصيد 26 ميدالية متنوعة 8 ذهبيات، و11 فضية، و7 برونزيات.

بينما حل مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل بمنطقة الظفرة في المرتبة الثالثة برصيد 16 ميدالية متنوعة 6 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونزيات، والمركز الثالث مكرر برصيد الميداليات نفسه كان من نصيب مركز القوع للرعاية والتأهيل بمنطقة العين حصل على 16 ميدالية 6 ذهبيات، و6 برونزيات، و4 فضيات.