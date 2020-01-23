حامد بن زايد يشهد ختام بطولة محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، منافسات اليوم الختامي لدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد الرابعة.

وبطولة درع التفوق لبطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو 2019، وذلك بقيادة مركز التربية الرياضية العسكري.

وبحضور كبار الضباط في القوات المسلحة. وشارك في منافسات درع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الرابعة للجوجيتسو 2200 لاعب من الحاصلين على الحزام الأزرق والأحزمة الملونة، خلال العام التدريبي 2019.

وشارك في درع التفوق لبطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو (1086) لاعباً من الحاصلين على الحزام الأزرق، وكانت القوة والعزيمة هي عنوان المنافسات لإحراز الفوز والتتويج بالميداليات.

وقد اشتملت بطولة محمد بن زايد آل نهيان الرابعة على منافسات الحزام الأزرق، والأحزمة الملونة لفئة البالغين من 18-29 سنة، وفئة الأساتذة 30 سنة فأكثر بمشاركة عدد (10) قيادات، فيما اشتملت بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو على منافسات الحزام الأزرق للبالغين من 18-29 سنة بمشاركة (8) قيادات.

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد يرافقه معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بتكريم وتوزيع الكؤوس والدروع على القيادات الفائزة.

وهنأ سموه الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق والتميّز، معرباً عن سعادته بحضور ختام المنافسات لبطولتي محمد بن زايد آل نهيان الرابعة، والخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو 2019، حيث أشاد سموه بمستوى المنافسات التي أظهرت القوة البدنية والذهنية للمشاركين، والتطوّر الكبير لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات.

وقال سموه: «إن رياضة الجوجيتسو تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، حيث إنها تعزز بناء القدرات البدنية والنفسية والذهنية لممارسيها، وترتقي بالأخلاق والمنافسة الشريفة لدى أبنائنا... منوّهاً بأن مثل هذه البطولات تسهم في تعميق الوعي بأهميتها، وتساعد في نشرها على أكبر نطاق ممكن داخل الإمارات وخارجها».

وأحرزت قيادة حرس الرئاسة أفضل مركز تدريب جوجيتسو (الحرس الخاص 92 وادي الشبك) المركز الأول، فيما حلت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي (مركز تدريب قاعدة المنهاد الجوية في المركز الثاني، وجاءت قيادة القوات البرية (لواء زايد مركز البطائح) في المركز الثالث.

وأسفرت نتائج درع بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثالثة للجوجيتسو عن حصول قيادة القوات البرية على درع التفوق للعام التدريبي 2019.

وحصل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل على المركز الثاني، فيما حصلت قيادة حرس الرئاسة على المركز الثالث. فيما أسفرت نتائج درع التفوق لبطولة محمد بن زايد آل نهيان الرابعة للجوجيتسو عن حصول قيادة القوات البرية على درع التفوق للعام التدريبي 2019، وحصلت قيادة كلية زايد الثاني العسكرية على المركز الثاني، فيما حصلت قيادة حرس الرئاسة على المركز الثالث.